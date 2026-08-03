واشنطن بوست: أوكرانيا تعاني من نقص حاد في الصواريخ المضادة للدفاع الجوي وأنظمة باتريوت هي الأمل الوحيد للقوات المسلحة الأوكرانية في التصدي للهجمات الصاروخية الروسية