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   03 08 2026   
   19 صفر 1448   
   بيروت 02:36
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    قوات الاحتلال تداهم بناية سكنية خلال اقتحام محيط المستشفى التخصصي في مدينة نابلس

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