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   18 صفر 1448   
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    وزارة الخارجية السعودية: وزير الخارجية تلقى اتصالاً من نظيره الإيراني ناقشا خلاله الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد

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