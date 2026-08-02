المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية: تلقينا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اتصالات من بريطانيا وبلغاريا وأوكرانيا أكدت فيها أنها لن تكون جزءًا من أي حرب ضد إيران