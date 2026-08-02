المتحدث باسم الخارجية الايرانية: نبحث حالياً مع عمان مساراً للعبور في مضيق هرمز

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان تهديد الأمريكيين ليس أمرا جديدا وطهران تعمل وفق مصالحها ولا تتأثر بالتهديدات، مؤكدا ان الطرف المقابل يعلم أن ردنا سيكون قويا على أي مغامرة يرتكبها ضدنا.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مفاوضاتنا مع عمان بشأن مضيق هرمز ليست جديدة وهي ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر. ونحن ملزمون بالتعاون للتوصل لآلية عبور للسفن.



وشدد بقائي انه لا يمكن أن يعود الوضع بمضيق هرمز كما كان قبل الحرب.



وصرح المتحدث باسم الخارجية: نبحث حاليا مع عمان مسارا للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي، مؤكدا ان المسار الذي نبحثه الآن مع عمان يجب أن يؤمن مصالحنا المشتركة.



وتابع: واشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن بهرمز خلال المدة المقررة وهاجمتنا قبل انتهائها، مضيفا: أمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن.



واكد ان فتح مضيق هرمز مختلف عن مفاوضاتنا مع سلطنة عمان لأن إغلاقه مرتبط بانتهاك أمريكا تعهداتها.