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    مراسل المنار: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بإحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان

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