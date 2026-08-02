الأحد   
   02 08 2026   
   18 صفر 1448   
   بيروت 17:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    شهيدان بينهما طفل وعدد من الجرحى جراء استهداف طيران الاحتلال الاسرائيلي خيمة للنازحين مقابل مسجد النور في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري في ذكرى استشهاد هنية: الانتصار النهائي لفلسطين على المحتلين أقرب مما يتصوره الأعداء

      الحرس الثوري في ذكرى استشهاد هنية: الانتصار النهائي لفلسطين على المحتلين أقرب مما يتصوره الأعداء

      العدو يقوم بإحراق منازل بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان

      العدو يقوم بإحراق منازل بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان

      مراسل المنار: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بإحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان

      مراسل المنار: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بإحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان