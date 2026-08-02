الأحد   
   02 08 2026   
   18 صفر 1448   
   بيروت 15:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    النائب حسن عز الدين: السلطة تأخذ وضع المتفرج تجاه التفجيرات بل وتستقوي بالخارج ضد أبناء وطنها

      مواضيع ذات صلة

      الجيش اللبناني يوضح: إصابة العسكريين في كفرا ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة

      الجيش اللبناني يوضح: إصابة العسكريين في كفرا ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة

      هدوء حذر في شمال إثيوبيا بعد اشتباكات بين القوات الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي

      هدوء حذر في شمال إثيوبيا بعد اشتباكات بين القوات الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي

      مقتل 72 شخصاً خلال موجة تدفق مهاجرين من المغرب إلى سبتة الإسبانية

      مقتل 72 شخصاً خلال موجة تدفق مهاجرين من المغرب إلى سبتة الإسبانية