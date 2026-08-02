الأحد   
   02 08 2026   
   18 صفر 1448   
   بيروت 14:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو استهدف سيارة في دير البلح وسط قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      الجيش اللبناني: إصابة خمسة عسكريين من الجيش بجروح طفيفة في بلدة كفرا جراء استهداف إسرائيلي معاد أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة

      الجيش اللبناني: إصابة خمسة عسكريين من الجيش بجروح طفيفة في بلدة كفرا جراء استهداف إسرائيلي معاد أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة

      1230 شهيدًا في غزة منذ وقف إطلاق النار

      1230 شهيدًا في غزة منذ وقف إطلاق النار

      مصادر فلسطينية: وقوع اصابات في قصف من مسيرة للعدو بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

      مصادر فلسطينية: وقوع اصابات في قصف من مسيرة للعدو بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة