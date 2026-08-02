1230 شهيدًا في غزة منذ وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 7 شهداء في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفادت الوزارة في بيانها اليوم الأحد، بارتقاء 6 شهداء إضافة استشهاد جريح متأثرًا بإصابته، في حين أصيب 23 مواطنا بعدوان الاحتلال خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت أنه منذ وقف إطلاق النار (10 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1,230 وإجمالي عدد الإصابات: 4،076 وإجمالي حالات الانتشال: 804

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بفقد بلغ العدد التراكمي للشهداء: 73,356 والعدد التراكمي للإصابات: 174,185.

وقالت: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام