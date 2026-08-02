إصابة 5 عسكريين لبنانيين في كفرا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، “إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تَبيّن أنّ الانفجار ناجم عن جسم مشبوه. تَجري المتابعة لكشف بقية التفاصيل”.

وأوضحت قيادة الجيش أن الحادث وقع أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من جولة قام بها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أمس، إلى جنوب لبنان، بمناسبة عيد الجيش.

وأكد العماد هيكل خلال الجولة أن “كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا”، مشدداً على أن “تضحيات شهدائنا وجرحانا لن تذهب سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات”.

المصدر: موقع المنار