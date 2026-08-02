الأحد   
   02 08 2026   
   18 صفر 1448   
   بيروت 12:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل اعلام فلسطينية: 170 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال الصباح

      مواضيع ذات صلة

      3 قتلى و7 جرحى في إطلاق نار بولاية أيداهو الأميركية

      3 قتلى و7 جرحى في إطلاق نار بولاية أيداهو الأميركية

      الشيخ أحمد قبلان: السلطة تتعامل مع الجنوب وكأنه من المريخ

      الشيخ أحمد قبلان: السلطة تتعامل مع الجنوب وكأنه من المريخ

      10 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس ودير البلح

      10 شهداء في قصف إسرائيلي على خان يونس ودير البلح