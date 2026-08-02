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   18 صفر 1448   
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    واس: ولي العهد السعودي أكد ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة التي تمهد لحلول دبلوماسية

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