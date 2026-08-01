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    عراقجي أكد الجاهزية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لصون سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها والرد الحاسم على أي اعتداء

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