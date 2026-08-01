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   17 صفر 1448   
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    وزارة الخارجية الايرانية: طهران تؤكد الحفاظ على علاقات ودية مع دول الجوار ومواصلة الدفاع عن الاستقلال والعزة الوطنية وسيادة البلاد

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