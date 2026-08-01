وزارة الخارجية الايرانية: استمرار الحصار البحري والتهديدات غير القانونية والهجمات على البنى التحتية غير المدنية يُعدّ مصداقًا واضحًا للعمل العدواني وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة