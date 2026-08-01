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    وزارة الخارجية الإيرانية: إيران ستستخدم جميع أدواتها للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة اعتداءات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

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