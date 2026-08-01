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   17 صفر 1448   
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    القناة 12 العبرية عن “مصدر إسرائيلي”: تقدّر “إسرائيل” أن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى إلى تنفيذ هجوم كبير على إيران لكن الأمر ليس مؤكدًا بعد

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