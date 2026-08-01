القناة 12 العبرية عن “مصدر إسرائيلي”: تقدّر “إسرائيل” أن الرئيس الأمريكي أقرب من أي وقت مضى إلى تنفيذ هجوم كبير على إيران لكن الأمر ليس مؤكدًا بعد