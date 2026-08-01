قائد الجيش تفقّد قيادة قطاع جنوب الليطاني في صور: كل شبر من أرضنا هو حق لنا ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات