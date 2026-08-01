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    وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا: الصناعات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية يجب أن تتواصل مسيرة تقدمها وابتكارها وجاهزيتها بوتيرة أسرع

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