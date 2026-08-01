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    حماس والجهاد أكدا ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف كافة أشكال العدوان والقتل والاغتيالات والانسحاب الكامل من قطاع غزة وبدء خطوات التعافي

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