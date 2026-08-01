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   17 صفر 1448   
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    عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني إبراهيم رضائي ردا على التهديدات: إذا وُجِّهت أي ضربة إلى إيران فسنعيد المنطقة ومنشآتها إلى العصر الحجري ومن مصلحتكم ألا ترتكبوا هذه الحماقة

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