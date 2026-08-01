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    لبنان

    اليونيفيل تواصل دعمها لبلدية صور وتعزيز التعاون مع السلطات المحلية

      قدّم القائد العام لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجنرال ديوداتو أبانيارا، مساعدات إلى بلدية صور، خلال احتفال أُقيم بحضور رئيس اتحاد بلديات قضاء صور ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، ورئيسة لجنة المرأة والطفل الدكتورة رندا أبو صالح، وعضو بلدية صور وليد صالحة، إلى جانب عدد من ضباط اليونيفيل.

      وأكد الجنرال أبانيارا أهمية التعاون القائم بين اليونيفيل والسلطات المحلية، مشددًا على “التزام اليونيفيل بمواصلة دعم المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكة مع البلديات، بما يسهم في خدمة المواطنين ودعم جهود التنمية والتعافي”.

      من جهته، ثمّن المهندس دبوق هذه المبادرة، معتبرًا أنها “تعكس عمق التعاون بين بلدية صور واليونيفيل، وتسهم في تعزيز قدرة البلدية على الاستمرار في تقديم خدماتها للأهالي”.

      بدورها، نوّهت الدكتورة أبو صالح بدور اليونيفيل ودعمها الدائم، ولا سيما للنساء والأطفال، في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الجنوب.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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