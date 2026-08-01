إيران | سيراً على الأقدام.. زوار يواصلون التوافد عبر معبر مهران الحدودي باتجاه كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين (ع)



يواصل آلاف الزائرين، اليوم السبت، التوافد مشياً على الأقدام عبر معبر مهران الحدودي بين العراق وإيران، للوصول إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، التي تُعد من أكبر التجمعات الدينية السنوية في العالم.

وتشهد الطرق المؤدية من المعبر الايراني في محافظة ايلام الايرانية إلى داخل الأراضي العراقية حركة متواصلة للزائرين القادمين من مختلف المدن الإيرانية، وهم يرفعون الرايات الحسينية ويواصلون مسيرهم نحو العتبات المقدسة، وسط أجواء إيمانية وتنظيم ميداني متواصل.

وتنتشر المواكب الحسينية على امتداد الطرق لتقديم مختلف الخدمات للوافدين، بما في ذلك الطعام والشراب والإيواء والرعاية الصحية، في إطار الاستعدادات الخاصة باستقبال ملايين الزائرين خلال موسم الزيارة.

في المقابل، تواصل الجهات الأمنية والخدمية العراقية تنفيذ خططها لتأمين حركة الزائرين وتنظيم عبورهم عبر معبر مهران والطرق المؤدية إلى كربلاء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انسيابية حركة المشّاية وسلامتهم حتى وصولهم إلى المدينة المقدسة.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم مقر الأربعين في محافظة إيلام الإيرانية تاج الدين صالحيان، اليوم السبت، عبور نحو مليون و900 ألف زائر عبر منفذ مهران الحدودي الدولي منذ بداية شهر صفر.

وأوضح أن المنفذ سجّل خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 266 ألف حركة عبور، بينها 103 آلاف حالة مغادرة و160 ألف حالة وصول لزوار إيرانيين، إضافة إلى عبور أكثر من ألفي زائر أجنبي.

جدير بالذكر انه تُعد محافظة إيلام (غرب ايران على حدود العراق) المركز الرئيسي لحركة الزوار، حيث يختار أكثر من 60% منهم هذا المنفذ سنوياً للتوجه نحو العتبات المقدسة بالعراق.

وفي إطار تسهيل رحلة الزوار، تواصل السلطات تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسيع الطرق الجبلية، وتحسين شبكة إنارة الأنفاق، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المحافظة الحدودية.

يُشار إلى أن مدينة مهران تستقبل سنوياً ملايين الزوار خلال أيام الأربعين، حيث عبر أكثر من ثمانية ملايين شخص من هذا المنفذ الرسمي والدولي خلال العام الماضي. ويقع منفذ مهران الحدودي على بُعد 95 كيلومتراً جنوب غرب مدينة إيلام، مركز المحافظة.

المصدر: يونيوز