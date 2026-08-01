ايران | زوار الامام الحسين (ع) من داخل ايران وخارجها يواصلون التوافد الى منفذ الشلامجة لإحياء الزيارة الأربعينية

تتواصل، اليوم السبت، مواكب زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بالتوافد عبر منفذ الشلامجة الحدودي بين ايران والعراق، وسط انسيابية في حركة السير وانتشار واسع للمواكب الخدمية التي تقدم مختلف أشكال الدعم للزائرين على الجانبين من الحدود.

ويشهد “معبر الشلامجة” أحد المعابر الحدودية بين ايران والعراق، والذي يقع في خورمشهر في محافظة خوزستان الايرانية، حركة مكثفة لعبور آلاف الزائرين الإيرانيين والأجانب القادمين إلى العراق عبر هيئة المنافذ الحدودية للمشاركة في احياء مراسم زيارة الأربعين، التي توافق في العشرين من شهر صفر.

وتشهد إجراءات الاستقبال والخدمات انسيابية في العبور، حيث تسجل المنافذ الحدودية حركة دخول مكثفة ويومية وفق خطط أمنية وخدمية مقررة، لتسهيل نقل وتفويج الزوار نحو مدن كربلاء والنجف الاشرف.

وتعد زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يتوافد ملايين الزائرين سنوياً إلى مدينة كربلاء لإحياء هذه المناسبة، وسط جهود حكومية وشعبية واسعة لتوفير أفضل الخدمات وإنجاح الزيارة.

المصدر: يونيوز