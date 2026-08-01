قوات الاحتلال تستهدف الصيادين وتنفذ عمليات قصف وتفجير في عدة مناطق

صعّد الاحتلال الصهيوني من اعتداءاته في جنوب لبنان، حيث أطلق زورق معادٍ رشقات نارية باتجاه مراكب صيادين في عرض البحر قبالة بلدة المنصوري، في محاولة لمنعهم من الإبحار وممارسة الصيد في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

وفي السياق، نفذ الاحتلال الصهيوني عملية تفجير في محيط بلدة ديرسريان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة كفرشوبا.

كما تعرضت منطقة علي الطاهر لقصف مدفعي، في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال عمليات تفجير في بلدتي حداثا وطلوسة، ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة على مناطق جنوب لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام