السبت   
   01 08 2026   
   17 صفر 1448   
   بيروت 02:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم بلدة حبلة جنوب قلقيليـة

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الإيرانية: وزير خارجية بريطانيا أكد لعراقجي أن لندن ليست جزءا من الحرب ضد إيران وتؤمن بالحل السياسي

      الخارجية الإيرانية: وزير خارجية بريطانيا أكد لعراقجي أن لندن ليست جزءا من الحرب ضد إيران وتؤمن بالحل السياسي

      الخارجية الإيرانية: عراقجي اعتبر أن أي تعاون مع المعتدين بما في ذلك بذريعة العقود الدفاعية غير مقبول

      الخارجية الإيرانية: عراقجي اعتبر أن أي تعاون مع المعتدين بما في ذلك بذريعة العقود الدفاعية غير مقبول

      الخارجية الإيرانية: عراقجي أشار إلى أن السماح باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يعد عملا عدوانيا

      الخارجية الإيرانية: عراقجي أشار إلى أن السماح باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يعد عملا عدوانيا