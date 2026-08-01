امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني محمد باقر ذو القدر: استمرار الحصار البحري وإشعال الولايات المتحدة لفتيل التصعيد لن يؤدي إلا إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وإغلاق المضائق والممرات البحرية الأخرى أيضاً