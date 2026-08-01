السبت   
   01 08 2026   
   17 صفر 1448   
   بيروت 01:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    العميد سريع: نؤكد لشعبنا اليمني أننا لن نألو جهدا في إنهاء الحصار عنه واسترداد كل حقوقه بإذن الله وقوته

      مواضيع ذات صلة

      امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني محمد باقر ذو القدر: سيدفع الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة والناخبون الأمريكيون ثمن تصعيد واشنطن

      امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني محمد باقر ذو القدر: سيدفع الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة والناخبون الأمريكيون ثمن تصعيد واشنطن

      امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني محمد باقر ذو القدر: استمرار الحصار البحري وإشعال الولايات المتحدة لفتيل التصعيد لن يؤدي إلا إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وإغلاق المضائق والممرات البحرية الأخرى أيضاً

      امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني محمد باقر ذو القدر: استمرار الحصار البحري وإشعال الولايات المتحدة لفتيل التصعيد لن يؤدي إلا إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز وإغلاق المضائق والممرات البحرية الأخرى أيضاً

      مراسل المنار: قوات الاحتلال نفذت تفجيرا في بلدة طلوسة جنوب لبنان

      مراسل المنار: قوات الاحتلال نفذت تفجيرا في بلدة طلوسة جنوب لبنان