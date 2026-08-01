المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: في إطار تثبيت معادلة “الحصار بالحصار” ونتيجة لإحكام قواتنا المسلحة للحظر البحري على السفن السعودية النفطية تم إجبار 8 سفن نفطية على تغيير مسارها باتجاه الرجاء الصالح