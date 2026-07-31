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    رئيس الحكومة نواف سلام : الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان تفجيراً وقصفاً وتدميراً خرق صريح لوقف إطلاق النار

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