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   16 صفر 1448   
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    حزب الله: ندعو هذه السلطة لعدم الاستمرار في إدارة ظهرها لشعبها وأن تصغي إلى صرخات وأوجاع أهل الجنوب

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