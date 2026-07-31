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    حزب الله: اقتحامات المستوطنين لقرى في نابلس جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى السجل الأسود لهذه الغدة السرطانية

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