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   16 صفر 1448   
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    قوات الاحتلال تحوّل أحد المنازل لثكنة عسكرية خلال اقتحامها المستمر لقرية تل جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية

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