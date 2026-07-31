الرئيس عون في ذكرى شهداء الجيش: ستبقى ذكراهم منارة تهدينا في مسيرة بناء الوطن

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمناسبة ذكرى شهداء الجيش: ‏” في مثل هذا اليوم، نقف إجلالاً أمام ذكرى شهداء جيشنا الوطني، الذين قدّموا أرواحهم فداءً لسيادة لبنان ووحدة أرضه وكرامة شعبه. إنهم رجال آمنوا بأن الوطن يستحق أغلى التضحيات، فمضوا في طريق الواجب دون تردد، وسطّروا بدمائهم أنقى صفحات البطولة والانتماء”.

أضاف: “‏إن شهداء الجيش اللبناني ليسوا أرقاماً تُنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حيّ لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدي به كل جندي يرتدي البزّة العسكرية اليوم دفاعاً عن حدود الوطن ومؤسساته وأمن مواطنيه. ذكراهم أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد، المستقل”.

‏ختم: ” في هذه المناسبة، أؤكد أمام أهالي الشهداء وأمام جميع اللبنانيين أن الدولة اللبنانية تبقى وفيّة لعهدها، ملتزمة رعاية عائلات الشهداء وصون إرثهم، وستبقى ذكراهم منارة تهدينا في مسيرة بناء الوطن ودعم مؤسسته العسكرية التي تجسّد وحدة اللبنانيين جميعًا. ‏المجد لشهدائنا، والخلود لذكراهم، والعزّة لجيشنا الحارس الأمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام