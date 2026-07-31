اليابان | زلزال في جنوب غرب البلاد يرفع حصيلة الضحايا إلى 34 قتيلًا

يواصل عمال الإنقاذ اليابانيون، البحث عن ناجين في مركز تسوق مدمر، فيما ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد قبل يومين إلى 34 قتيلاً، بينما يعاني آلاف الناجين من حرارة قاسية.

وأعلن مكتب إدارة الكوارث في محافظة كوماموتو الحصيلة الجديدة، حيث تم انتشال سبع جثث من تحت أكوام الأنقاض والحديد والأسلاك في مركز تسوق “إيون” بعد انفجار غاز مشتبه به أعقب زلزال الثلاثاء.

كما تأكد مقتل ثمانية أشخاص في مصنع شركة “نيبون للورق” في مدينة ياتسوشيرو، حيث انهار جزء من مدخنة حمراء وبيضاء، وفقاً للمكتب.

وكانت خمس حالات أخرى في حالة حرجة بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجات يوم الثلاثاء، فيما لجأ نحو 9500 من السكان إلى مراكز إجلاء في المنطقة الواقعة في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان.

وتسبب الزلزال في أضرار واسعة النطاق، حيث سوّى منازل بالأرض وألحق أضراراً بالجسور وأشعل حرائق، مما ترك عشرات الآلاف من السكان دون كهرباء ومياه في درجات حرارة من المتوقع أن تصل إلى 38 درجة مئوية عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وما زال نحو 13,520 منزلاً دون كهرباء حتى الخميس.

وكان المئات من كبار السن، الذين تمتلك اليابان ثاني أعلى نسبة لهم في العالم، يغفون على حصائر رقيقة على أرضية قاعة أحد المراكز المجتمعية في مدينة أوكي هرباً من أشعة الشمس الحارقة.

وكانت بلدة هيكاوا من بين المناطق الأكثر تضرراً، حيث انهارت أبنية قديمة كثيرة في الزلزال وما زال سكانها دون ماء أو كهرباء حتى الخميس.

كما تم إخلاء مركز تسوق “إيون” بعد الزلزال، لكن بعد حوالي 50 دقيقة تعرض المرفق لانفجار ضخم دمره بالكامل مع عدد غير معروف من الموظفين في الداخل.

هذا وقاست هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الزلزال بقوة 6.8 درجات، وهي قراءة أقل من القراءة اليابانية البالغة 7.1 درجات.

وتُعد اليابان من أكثر دول العالم نشاطاً زلزالياً، إذ تقع فوق أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية لحلقة المحيط الهادئ، “حزام النار”.

ويشهد الأرخبيل، الذي يضم نحو 125 مليون نسمة، مئات الهزات سنوياً، ويمثل حوالي 18 بالمئة من زلازل العالم.

والغالبية العظمى من هذه الهزات خفيفة، على الرغم من أن الضرر الناجم عنها يختلف حسب موقعها والعمق الذي تضرب فيه تحت سطح الأرض.

وتطارد اليابان ذكرى زلزال ضخم بلغت قوته 9 درجات تحت البحر عام 2011، تسبب في تسونامي قتل أو فقد فيه نحو 18,500 شخص ودمر محطة فوكوشيما النووية.

المصدر: وكالة يونيوز