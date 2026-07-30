اعلام العدو: ترامب هاجم مسؤولي الأمن لعدم تمكنهم من الاتفاق على استراتيجية

صرح مسؤولون أمريكيون بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم مسؤولي الأمن ، بل وصرخ في وجوههم وسبهم خلال اجتماع عقد مؤخراً تلقى خلاله تحديثاً عن وضع الحرب في إيران، وأعرب عن إحباطه الشديد لعدم تمكن هؤلاء المسؤولين من الاتفاق على استراتيجية.

كما زعم شخص مقرب من الرئيس، تحدث معه مؤخراً عن الحرب، أن إحباط ترامب ينبع أيضاً من رفض إيران العنيد للتفاوض، قائلاً: “لا أعتقد أن ترامب كان يعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين سيكون بهذه الصعوبة. لم تكن هناك استراتيجية حقيقية بشأن المدة التي سيستغرقها الأمر أو ما يحتاجون إلى تحقيقه لإنهاء الحرب. لم يكن يتوقع أن تستمر الحرب كل هذه المدة”.

المصدر: اعلام العدو