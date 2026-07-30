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   15 صفر 1448   
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    تقارير مصورة

    اعتداءات متواصلة على الجنوب… غارات وقصف مدفعي وتحركات لقوات الاحتلال

    مراسلنا سامر حاج علي ينقل لنا آخر التطورات من جنوب لبنان.

    المصدر: موقع المنار

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