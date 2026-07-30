محافظ البقاع ترأس اجتماعاً اقتصادياً لحماية الصناعة الشرعية ومكافحة المصانع المخالفة

ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعاً في مكتبه في سرايا زحلة، حضره النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، مدير عام وزارة الصناعة المهندس عادل الشباب، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الزوقي، رئيس شعبة معلومات الأمن العام في البقاع المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع المقدم حسان دياب، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وأعضاء الهيئة الإدارية في التجمع وعدد من الصناعيين.

وبحث المجتمعون في سبل حماية المصانع الشرعية التي تلتزم بالقوانين والأنظمة النافذة، وتشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدين ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والأمنية المناسبة بحق المصانع غير الشرعية التي تمارس نشاطها بصورة مخالفة وتنافس المصانع المرخصة بشكل غير مشروع.

وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية والإدارية والأمنية من جهة، والقطاع الصناعي من جهة أخرى، بما يضمن حماية المصلحة العامة والصحة والسلامة العامة، ويؤمن بيئة صناعية عادلة تحفظ حقوق المؤسسات الملتزمة التي تسدد الرسوم والضرائب للدولة وتعمل وفق الأصول القانونية.

كما أكد المجتمعون ضرورة مساعدة المصانع التي تسعى الى قوننة وضعها وارشادها الى الاجراءات القانونية الواجب القيام بها لهذه الغاية، وضرورة مواصلة الملاحقة واتخاذ التدابير الرادعة بحق جميع المصانع غير الشرعية العاملة في محافظة البقاع، سواء أكانت تُدار من قبل لبنانيين أم غير لبنانيين، حفاظاً على القطاع الصناعي وتعزيزاً لمبدأ المنافسة المشروعة وسيادة القانون.