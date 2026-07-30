رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تزور المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الأستاذ نزيه حمود

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وتعاونية موظفي الدولة، زار وفد من الرابطة برئاسة رئيسها الدكتور حسين جواد، المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الأستاذ نزيه حمود في مكتبه بالإدارة العامة.

واستهل الوفد اللقاء بتقديم التهاني للأستاذ حمود بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا للتعاونية بالأصالة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية والإدارية، لما فيه الخير لموظفي القطاع العام ولتعزيز دور التعاونية في تأمين أفضل الخدمات للمستفيدين.

وأكد الوفد تقدير الرابطة للجهود الكبيرة التي يبذلها المدير العام في سبيل تطوير عمل التعاونية، وتحسين التقديمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، مثمنًا حرصه الدائم على متابعة قضايا المعلمين وموظفي القطاع العام.

من جهته، رحب الأستاذ نزيه حمود بوفد الرابطة، مؤكداً التزامه الكامل بمواصلة العمل على تطوير أداء تعاونية موظفي الدولة، وصون حقوق المستفيدين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم، بما يخفف من الأعباء المعيشية والصحية التي يواجهونها.

كما عرض المدير العام أبرز الإجراءات التي تعمل عليها التعاونية خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل:

استكمال تعيينات مجلس إدارة التعاونية.

تعيين أطباء وصيادلة للتعاونية، ولا سيما في محافظة عكار، بما يساهم في تعزيز الخدمات الصحية للمستفيدين.

تعديل تعرفة الأدوية بما يتلاءم مع أسعار السوق ويضمن استمرارية التغطية الدوائية.

توقيع قرارات صرف المنح التعليمية لما يقارب 90% من المعاملات الواردة من مختلف المناطق، مع تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لصرفها.

وأكد المجتمعون في ختام اللقاء أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الرابطة وتعاونية موظفي الدولة، بما يخدم المعلمين وجميع موظفي القطاع العام، ويعزز حقوقهم الاجتماعية والصحية، ويواكب تطلعاتهم في هذه المرحلة الدقيقة.

المصدر: موقع المنار