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   15 صفر 1448   
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    “فارس” عن حرس الثورة في بندر إمام خميني: اعتراض وإسقاط مسيرة في سماء مدينة بندر إمام خميني في الساعات الأولى من صباح اليوم

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