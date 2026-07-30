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    الرئيس بري شدد على أهمية ومحورية بقاء قوات اليونيفل في جنوب لبنان ودورها في تطبيق كامل مندرجات القرار 1701

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