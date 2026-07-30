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    لبنان

    وزير العمل التقى سفير الفيلبين وحمدان ونقابة مستخدمي الضمان

      استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه قبل ظهر اليوم سفير الفيلبين الجديد في لبنان مارلو ميرندا على رأس وفد من السفارة، وجرى البحث في موضوع العمالة الفلبينية في لبنان والسبل الآيلة الى تنظيمها وفق القوانين المرعية الاجراء.

      كما استقبل الوزير حيدر مسؤول المكتب العمالي في حركة “امل” علي حمدان وجرى البحث في قضايا عمالية ونقابية.

      ثم التقى وزير العمل نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة النقيب حسن حوماني، الذي أوضح ان الحديث”تناول قضايا مطلبية تخص النقابة ومستخدمي الضمان في ظل اجواء ايجابية، واتفق على اجتماع اخر للمتابعة في الأول من ايلول المقبل”، شاكرا  الوزير على “تجاوبه واستعداده للتعاون لما فيه مصلحة للجميع”.

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