اعتصام امام وزارة التربية للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية للمطالبة بإقرار التفرغ ومستشار الوزيرة كرامي أبلغهم بأن الملف أرسل الى رئاسة مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره