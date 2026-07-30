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    الحرس الثوري الإيراني: القوة الجوفضائية هاجمت صباح اليوم، بعدة صواريخ بالستية، مرابض تمركز وحظيرة صيانة مقاتلات F-35 التابعة للعدو الأمريكي في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن

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