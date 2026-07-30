الحرس الثوري الإيراني: القوة الجوفضائية هاجمت صباح اليوم، بعدة صواريخ بالستية، مرابض تمركز وحظيرة صيانة مقاتلات F-35 التابعة للعدو الأمريكي في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن