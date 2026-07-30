النائب حسين جشي: اتفاق الإطار يحمّل لبنان أثماناً سياسية ووطنية خطيرة ولن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أن ما يُسمّى بـ”اتفاق الإطار” يحمل تداعيات سياسية ووطنية خطيرة، معتبراً أنه يغيّر مقاربة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي من صراع وجود وعقيدة إلى ربط الاحتلال وسلوكه بسلاح المقاومة.

وخلال كلمة ألقاها في الحفل التكريمي للشهيد المجاهد حسن عطوي في بلدة الصرفند، رأى جشي أن الاتفاق تجاوز اتفاقية الهدنة والمبادرة العربية لعام 2002، كما تجاوز اتفاق الطائف والقوانين اللبنانية التي تجرّم التواصل مع الاحتلال، فضلاً عن مخالفته مبادئ القانون الدولي التي تلزم الاحتلال بالانسحاب من الأراضي المحتلة من دون شروط.

وأشار إلى أن الاتفاق، وفق ما قال، ينص على وقف ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، ويمنح الولايات المتحدة و”إسرائيل” دوراً في تقييم أداء السلطة اللبنانية، كما يربط الانسحاب الإسرائيلي بملفات داخلية لبنانية، معتبراً أن ذلك يشرعن وجود الاحتلال على الأراضي اللبنانية ويعمّق الانقسام الداخلي.

وحمّل جشي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤولية النتائج المترتبة على الاتفاق، داعياً إلى التراجع عنه، ومؤكداً أنه “لن يكون أفضل من اتفاق 17 أيار الذي سقط وسقط معه من صنعه”.

وفي سياق آخر، انتقد جشي نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، معتبراً أنها لم تتناول ملف الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، ولا الانسحاب من الأراضي المحتلة، ولا قضية الأسرى أو إعادة الإعمار.

وختم بالتشديد على أن الخيار يبقى في خروج الاحتلال من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن المقاومة ستظل الخيار المطروح ما دام الاحتلال مستمراً.