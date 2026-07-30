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    مصادر في مستشفيات غزة: 4 شهداء بينهم طفلان وأكثر من 20 جريحاً بنيران قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم

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