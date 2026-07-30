مستوطنون يمهلون أهالي الرأس الأحمر 10 أيام للرحيل.. وتصعيد يتهدد الأغوار الشمالية

جدّدت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحاماتها الميدانية لتجمع “الرأس الأحمر” شرق بلدة عاطوف بالأغوار الشمالية، مهددةً الأهالي بضرورة إخلاء منازلهم وتجمّعهم خلال مهلة لا تتجاوز عشرة أيام، في تصعيد جديد يهدف إلى تفريغ المنطقة الاستراتيجية من قاطنيها الفلسطينيين.

واقتحم المستوطنون بلباس يماثل زي جيش الاحتلال الإسرائيلي مساكن المواطنين الليلة الماضية، وعمدوا إلى قطع التيار الكهربائي عن الأجزاء الشرقية من التجمع لزيادة معاناة العائلات، بالتزامن مع تشديد الحصار وإغلاق الطرق المؤدية إلى التجمع باستثناء منفذ واحد يصعب سلوكه.

وحذرت مصادر محلية من خطورة شق طريق جديدة ستقود إلى إغلاق تجمع الرأس الأحمر وعزله بشكل كامل عن محيطه، لا سيما مع هدم آليات الاحتلال ثلاثة آبار مياه ارتوازية في خربة عاطوف والتجمع ذاته، في إطار حرب مائية متصاعدة تهدف إلى حرمانيتهم من المقومات الأساسية للبقاء.

ويرتبط هذا التطور الميداني بمخطط تجريف واقتلاع واسع يشهده سهلا البقيعة وعاطوف منذ مطلع العام الجاري لتنفيذ ما يُسمى “مشروع الخيط القرمزي”، وهو مشروع استعماري يعتمد على شق طرق عسكرية وإقامة جدار فاصل يستقطع مساحات شاسعة من أراضي محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

وقد تسببت عمليات التجريف في تدمير شبكات المياه الرئيسية واقتلاع الأشجار، مما أدى إلى حرمان أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 30 ألف دونم – أي ثلث المساحة الإجمالية لسهل البقيعة – من المياه، واستهداف الركيزة الزراعية الحيويّة للمنطقة.

وتندرج هذه الاعتداءات المتكاملة بين قوات الاحتلال والمستوطنين ضمن سياسة ممنهجة لتدمير البنية التحتية وتوسيع البؤر الاستيطانية، لتحويل حياة السكان في السلة الغذائية والمخزون المائي الأبرز بالضفة الغربية إلى بيئة طاردة تُجبرهم على التهجير القسري.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام