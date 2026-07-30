“الريجي” تضبط كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة في صيدا والرميلة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أن جهاز مكافحة التهريب التابع لها ضبط كميات من المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة، خلال عمليات دهم نفّذها في عدد من المناطق.

وأوضحت “الريجي” أن المضبوطات شملت سجائر إلكترونية مهرّبة، ومعسّلًا مهرّبًا ومزوّرًا، إضافة إلى التنباك الوطني والعجمي المهرّب والسجائر المهرّبة، وذلك في صيدا والرميلة ومنطقتَي تعمير وفيلات عين الحلوة.

وأكدت الإدارة أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة تهريب وتزوير المصنوعات التبغية، مشيرةً إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتها إلى القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام