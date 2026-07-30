تقرير مصور | البازار الخيري في سحمر… إرادة العطاء تنتصر على آثار العدوان

رغم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على بلدة سحمر، عاد البازار الخيري التابع للهيئات النسائية في حزب الله ليستأنف نشاطه، مؤكداً أن العمل الإنساني والاجتماعي أقوى من آثار الحرب.

فالبازار الذي دُمّر بالكامل مع استهداف حسينية البلدة، لم يلبث أن عاد إلى استقبال الأهالي بعد إزالة الركام وتأهيل المكان، ليستكمل رسالته في دعم العائلات المحتاجة وتوفير احتياجاتها الأساسية، كما أوضحت المتطوعتان عائقة وهبي وزينب منعم.

ولا يقتصر دور البازار على تأمين الملابس، بل يشمل أيضاً خدمات صحية بالتعاون مع جهات إنسانية، عبر توفير الأدوية وتنظيم معاينات طبية مجانية، بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية والصحية عن الأسر، وفق ما أشارت إليه الممرضة ناهية ناصر الدين.

وفي مشهد يعكس التمسك بروح التكافل، يواصل البازار أداء رسالته الإنسانية، مؤكداً أن إرادة الحياة وإعادة البناء قادرة على تجاوز ما خلّفته الحرب، وأن التضامن المجتمعي يبقى الركيزة الأساسية في مواجهة آثار العدوان.